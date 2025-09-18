ЦСКА — «Балтика»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.30

ЦСКА и «Балтика» встретятся в матче группового этапа Кубка России

ЦСКА и «Балтика» встретятся в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 18 сентября. Игра будет проходить на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

18 сентября 2025, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча армейцев и балтийцев. За основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Балтика» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру в Москве покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

В 3-м туре группового раунда пути РПЛ ЦСКА победил «Балтику» в Калиниграде со счетом 2:0. Армейцы набрали 7 очков, калининградцы — ни одного.