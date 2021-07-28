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«Красава» обыграл «Строгино» в матче 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России

14:52

Московское «Строгино» дома проиграло команде «Красава» в матче 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:3).

БЕТСИТИ Кубок России

1/128 финала

«Строгино» (Москва) — «Красава» (Одинцово) — 0:3 (0:3)

Голы: Цогоев, 10 (0:1). Захаров, 14 (0:2). Шалеев, 19 (0:3).

28 июля. Москва. Стадион «СК Рублево».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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  • Sparta

    Красава!)

    28.07.2021