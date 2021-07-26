Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

РФС отменил матч БЕТСИТИ Кубка России из-за вспышки коронавируса

22:36
Теги:

Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил, что встреча 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России «Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) не состоится в связи с предписанием главного санитарного врача города Новороссийск из-за выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 в команде хозяев.

Игра должна была пройти 28 июля на стадионе «Центральный» в Новороссийске.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214043

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

Олимпиада-2020: Япония — первая в медальном зачете, Россия — четвертая
В Карелии археологи нашли останки более 200 жертв зверских казней
Дочь погибшего адмирала Лобанова рассказала об отце и семье
О каких болезнях могут свидетельствовать сухие локти
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное