РФС отменил матч БЕТСИТИ Кубка России из-за вспышки коронавируса
22:36
Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил, что встреча 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России «Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) не состоится в связи с предписанием главного санитарного врача города Новороссийск из-за выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 в команде хозяев.
Игра должна была пройти 28 июля на стадионе «Центральный» в Новороссийске.
Дополнительная информация:
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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