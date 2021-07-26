РФС отменил матч БЕТСИТИ Кубка России из-за вспышки коронавируса

Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил, что встреча 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России «Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) не состоится в связи с предписанием главного санитарного врача города Новороссийск из-за выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 в команде хозяев.

Игра должна была пройти 28 июля на стадионе «Центральный» в Новороссийске.