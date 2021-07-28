«Звезда», ижевский «Зенит» и барнаульское «Динамо» одержали победы в 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России
Состоялись матчи 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России.
В следующую стадию прошли владимирское «Торпедо», «Звезда» из Санкт-Петербурга, ижевский «Зенит», барнаульское «Динамо», «Торпедо» из Миасса, махачкалинское «Динамо» и ульяновская «Волга».
БЕТСИТИ Кубок России
1/128 финала
«Родина» (Москва) — «Торпедо Вл» (Владимир) — 2:3 (1:2)
Голы: Андреев, 10 (1:0). Жаров, 22 (1:1). Зенин, 31 (1:2). Голдобин, 48 (2:2). Андреев, 87 — с пенальти (2:3).
28 июля. Москва. Стадион «Октябрь».
«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Тверь» — 1:0 (0:0)
Гол: Курманов, 86.
«Ильпар» (Ильинский) — «Зенит Иж» (Ижевск) — 0:3 (0:1)
Голы: Русских, 22 (0:1). Дворников, 72 (0:2). Симонов, 85 (0:3).
28 июля. Пермь. Стадион «Звезда».
«Иртыш» (Омск) — «Динамо Брл» (Барнаул) — 1:2 (0:0)
Голы: Левин, 52 (1:0). Кобялко, 55 (1:1). Завьялов, 69 (1:2).
28 июля. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Торпедо Мс» (Миасс) — «Челябинск» — 2:0 (1:0)
Голы: Замятин, 3 (1:0). Кузьмин, 75 (2:0).
28 июля. Миасс. Стадион «Труд».
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Спартак Нч» (Нальчик) — 0:0 . Пенальти — 4:2
28 июля. Махачкала. Стадион «Динамо».
«Спартак Тй» (Туймазы) — «Волга Ул» (Ульяновск) — 1:1 (0:0). Пенальти — 2:4
28 июля. Туймазы. Стадион «Спартак».
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