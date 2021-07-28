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«Звезда», ижевский «Зенит» и барнаульское «Динамо» одержали победы в 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России

18:39

Состоялись матчи 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В следующую стадию прошли владимирское «Торпедо», «Звезда» из Санкт-Петербурга, ижевский «Зенит», барнаульское «Динамо», «Торпедо» из Миасса, махачкалинское «Динамо» и ульяновская «Волга».

БЕТСИТИ Кубок России

1/128 финала

«Родина» (Москва) — «Торпедо Вл» (Владимир) — 2:3 (1:2)

Голы: Андреев, 10 (1:0). Жаров, 22 (1:1). Зенин, 31 (1:2). Голдобин, 48 (2:2). Андреев, 87 — с пенальти (2:3).

28 июля. Москва. Стадион «Октябрь».

«Звезда СПб» (Санкт-Петербург) — «Тверь» — 1:0 (0:0)

Гол: Курманов, 86.

«Ильпар» (Ильинский) — «Зенит Иж» (Ижевск) — 0:3 (0:1)

Голы: Русских, 22 (0:1). Дворников, 72 (0:2). Симонов, 85 (0:3).

28 июля. Пермь. Стадион «Звезда».

«Иртыш» (Омск) — «Динамо Брл» (Барнаул) — 1:2 (0:0)

Голы: Левин, 52 (1:0). Кобялко, 55 (1:1). Завьялов, 69 (1:2).

28 июля. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».

«Торпедо Мс» (Миасс) — «Челябинск» — 2:0 (1:0)

Голы: Замятин, 3 (1:0). Кузьмин, 75 (2:0).

28 июля. Миасс. Стадион «Труд».

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Спартак Нч» (Нальчик) — 0:0 . Пенальти — 4:2

28 июля. Махачкала. Стадион «Динамо».

«Спартак Тй» (Туймазы) — «Волга Ул» (Ульяновск) — 1:1 (0:0). Пенальти — 2:4

28 июля. Туймазы. Стадион «Спартак».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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