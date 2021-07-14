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«Красава» обыграл «Металлург» в первом официальном матче в своей истории

21:18
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В матче 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России ФК «Красава» победил «Металлург» из Видного (3:0).

Голы забивали Максим Чиканчи, Давид Кусаев и Мага Рабазанов. «Красава» — клуб, основанный видеоблогером Евгением Савиным. Команда провела первый официальный матч в своей истории.

БЕТСИТИ Кубок России

1/256 финала

«Красава» (Одинцово) — «Металлург В» (Видное) — 3:0 (1:0)

Голы: Чиканчи, 40 (1:0). Кусаев, 68 (2:0). Рабазанов, 90 (3:0).

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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