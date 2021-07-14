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«Авангард» разгромил «Салют» в матче БЕТСИТИ Кубка России

20:57

В матче 1/256 БЕТСИТИ Кубка России «Авангард» победил «Салют» (6:0).

БЕТСИТИ Кубок России

1/256 финала

«Авангард К» (Курск) — «Салют Бл» (Белгород) — 6:0 (1:0)

Голы: Ярыгин, 42 (1:0). Мязин, 55 (2:0). Имуллин, 62 (3:0). Сапрунов, 81 (4:0). Гершун, 85 (5:0). Мохаммад, 90+5 — с пенальти (6:0).

14 июля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».

«Саранск» — «Зенит» (Пенза) — 1:0 (0:0)

Гол: Тимошкин, 50.

14 июля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

«Химик» (Дзержинск) — «Волна» (Нижегородская область) — 0:0 . Пенальти — 1:3

14 июля. Химки.

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо Вл» (Владивосток) — 0:2 (0:1)

Голы: Садов, 13 (0:1). Коржунов, 90+3 (0:2).

14 июля.

«Смоленск» — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:0 . Пенальти — 3:2

14 июля. Смоленск. Стадион «Арена СГАФКСТ».

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо Вл» (Владивосток) — 0:2 (0:1)

14 июля. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Пересвет» (Подольск) — 1:1 (0:1). Пенальти — 3:4

Голы: Масленый, 3 (0:1). Вазитдинов, 69 (1:1).

14 июля. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».

«Квант» (Обнинск) — «Кайрат М» (Москва) — 0:3 (0:0)

14 июля. Обнинск. Стадион «Труд».

«Торпедо Вл» (Владимир) — «Муром» — 2:0 (1:0)

14 июля. Владимир. Стадион «Торпедо».

«Знамя» (Ногинск) — «Коломна» — 3:0 (1:0)

Голы: Карев, 45 (1:0). Павлюченко, 87 (2:0). Долгов, 90 (3:0).

14 июля. Ногинск. Стадион «Автомобилист».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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