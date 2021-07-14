«Авангард» разгромил «Салют» в матче БЕТСИТИ Кубка России
В матче 1/256 БЕТСИТИ Кубка России «Авангард» победил «Салют» (6:0).
БЕТСИТИ Кубок России
1/256 финала
«Авангард К» (Курск) — «Салют Бл» (Белгород) — 6:0 (1:0)
Голы: Ярыгин, 42 (1:0). Мязин, 55 (2:0). Имуллин, 62 (3:0). Сапрунов, 81 (4:0). Гершун, 85 (5:0). Мохаммад, 90+5 — с пенальти (6:0).
14 июля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».
«Саранск» — «Зенит» (Пенза) — 1:0 (0:0)
Гол: Тимошкин, 50.
14 июля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
«Химик» (Дзержинск) — «Волна» (Нижегородская область) — 0:0 . Пенальти — 1:3
14 июля. Химки.
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо Вл» (Владивосток) — 0:2 (0:1)
Голы: Садов, 13 (0:1). Коржунов, 90+3 (0:2).
14 июля.
«Смоленск» — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:0 . Пенальти — 3:2
14 июля. Смоленск. Стадион «Арена СГАФКСТ».
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо Вл» (Владивосток) — 0:2 (0:1)
14 июля. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Пересвет» (Подольск) — 1:1 (0:1). Пенальти — 3:4
Голы: Масленый, 3 (0:1). Вазитдинов, 69 (1:1).
14 июля. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».
«Квант» (Обнинск) — «Кайрат М» (Москва) — 0:3 (0:0)
14 июля. Обнинск. Стадион «Труд».
«Торпедо Вл» (Владимир) — «Муром» — 2:0 (1:0)
14 июля. Владимир. Стадион «Торпедо».
«Знамя» (Ногинск) — «Коломна» — 3:0 (1:0)
Голы: Карев, 45 (1:0). Павлюченко, 87 (2:0). Долгов, 90 (3:0).
14 июля. Ногинск. Стадион «Автомобилист».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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