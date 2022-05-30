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Сегодня, 10:30

Орлову не понравилось качество футбола в матче «Спартак» — «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Геннадий Орлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о финальном матче БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

«После вчерашней «бездарной» игры в финале Лиги чемпионов, сегодня получил такое удовольствие! Надеюсь, вы понимаете мою иронию. Ну что поделать. Теперь я нахожусь в предвкушении Суперкубка. «Зенит» против «Спартака». Потрясающая вывеска. Сегодня был футбол довольно среднего качества. Все время теряли мячи. Вопрос тренерам: чем вы занимались на тренировках?» — сказал Орлов «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo; празднует победу в&nbsp;Кубке России. Геннадий Орлов: «Питерские арбитры «Спартак» не подвели. Но игры у москвичей нет»
Геннадий Орлов
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