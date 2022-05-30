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Сегодня, 10:30

Дасаев: «Победа в Кубке России вызывает у меня гордость за «Спартак»

Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на победу команды в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Эта победа в Кубке России вызывает у меня гордость за «Спартак»! Было важно это сделать в год столетия клуба. Я очень рад, что команде удалось завоевать кубок. Следующий сезон будет для «Спартака» более удачным», — сказал Дасаев «СЭ».

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

Ринат Дасаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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