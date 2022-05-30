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Дасаев: «Максименко переиграл Фомина. Психология сыграла ключевую роль»

Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» оценил игру Александра Максименко в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«В этом финале у Александра Максименко не было серьезной работы, но он сыграл достойно, молодец! Почему Фомин не забил пенальти в конце матча? Наверное, психология сыграла ключевую роль. Саша переиграл Даниила в этом эпизоде», — сказал Дасаев «СЭ».

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

Александр Максименко
Даниил Фомин
Ринат Дасаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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