Колосков считает, что «Акрон» через пару лет может выйти в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении «Акрона» в FONBET Кубке России.

«Хотя розыгрыш Кубка еще не завершился, «Акрон» уже смело можно назвать одной из главных команд турнира. Их путь в Кубке России станет вдохновением для многих команд ФНЛ. Радует, что о Калешине начали говорить, как о перспективном тренере», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Также он оценил шансы тольяттинской команды выйти в РПЛ.

«Если команда усилится, то в ближайшие пару лет «Акрон» может выйти в РПЛ. Потенциал у команды есть, финансовая поддержка тоже. В этом розыгрыше Кубка футболисты получили бесценный опыт в играх с топ-клубами, который они дальше смогут применять», — добавил специалист.

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, пенальти — 4:2).