Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:53

Колосков считает, что «Акрон» через пару лет может выйти в РПЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении «Акрона» в FONBET Кубке России.

«Хотя розыгрыш Кубка еще не завершился, «Акрон» уже смело можно назвать одной из главных команд турнира. Их путь в Кубке России станет вдохновением для многих команд ФНЛ. Радует, что о Калешине начали говорить, как о перспективном тренере», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Также он оценил шансы тольяттинской команды выйти в РПЛ.

«Если команда усилится, то в ближайшие пару лет «Акрон» может выйти в РПЛ. Потенциал у команды есть, финансовая поддержка тоже. В этом розыгрыше Кубка футболисты получили бесценный опыт в играх с топ-клубами, который они дальше смогут применять», — добавил специалист.

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, пенальти — 4:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-cherez-paru-let-akron-mozhet-vy-jti-v-rpl/
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
Вячеслав Колосков
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Бежавшая с Украины биатлонистка вернула российский паспорт. Бех снова может выступать за нашу страну
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Балахнин считает, что «Краснодару» будет непросто пройти «Урал» и обыграть ЦСКА
Матч «Краснодара» и «Урала» в FONBET Кубке России пройдет 17 мая
Игнатьев: «Своей работой Калешин сделал «Акрон» узнаваемой командой с понятной игрой»
Нападающий «Акрона» Понсе подвел итоги выступления команды в FONBET Кубке России
Сафонов заявил о настрое «Краснодара» выиграть FONBET Кубок России
Тошич — о выходе ЦСКА в суперфинал FONBET Кубка России: «Рад, что клуб приблизился к трофею»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин считает, что «Краснодару» будет непросто пройти «Урал» и обыграть ЦСКА

Деменко рассказал, что болел за «Акрон» в финале Пути регионов FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости