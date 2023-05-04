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Сегодня, 15:33

Балахнин считает, что «Краснодару» будет непросто пройти «Урал» и обыграть ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» выиграть FONBET Кубок России в этом сезоне.

«Выигрывать трофеи всегда сложно. «Краснодару» надо еще пройти «Урал», а потом выиграть у ЦСКА в финале. Это будет непросто для «Краснодара», но возможно. С каждой игрой команда прибавляет, становится лучше. У ЦСКА и «Краснодара» равные составы, поэтому эти две команды находятся в одной категории», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

3 мая «Краснодар» одержал победу над «Акроном» в матче первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 4:2). Теперь краснодарская команда сыграет с «Уралом» за место в суперфинале.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-u-tsska-i-krasnodara-ravny-e-sostavy-no-projti-ural-i-oby-grat-armejtsev-by-kam-budet-neprosto/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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