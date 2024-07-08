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Сегодня, 12:39

Колосков поддержал участие команд медиалиги в Кубке России по футболу

Сергей Жуков
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» положительно отреагировал на участие команд Broke Boys и 2Drots в FONBET Кубке России.

«Я смотрел некоторые матчи медиакоманд. Они играют не хуже, чем команды второго дивизиона. С точки зрения пиара это удача. Очень много народу ходит и поддерживают эти клубы. Вокруг их матчей повышенный ажиотаж. Это хороший пиар-ход. Я считаю, что это положительное решение», — сказал Колосков «СЭ».

В сезоне-2023/24 в Кубке России приняли участие три команды из медиалиги: «Амкал», «Родина Медиа» и 2Drots, который дошел до четвертого раунда и уступил «Химкам» (0:2).

Первые матчи Кубка России-2024/25 пройдут 23 июля. Финал запланирован на 1 июня 2025 года.

Кубок России
ФК 2Drots
Вячеслав Колосков
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