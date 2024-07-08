Президент Broke Boys Егоров: «В Кубке России хотим сыграть с клубами РПЛ»

Президент медиакоманды Broke Boys Дмитрий Егоров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от нового розыгрыша FONBET Кубка России,

«Настрой очень простой: мы еще не играли в официальных турнирах с командами РПЛ, поэтому хотелось бы пройти стадию, где есть клубы второй лиги, потом ФНЛ, и выйти на РПЛ», — сказал Егоров «СЭ».

Команды медиалиги Broke Boys и 2DROTS примут участие в новом сезоне FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба турнира. Первые матчи Кубка России-2024/25 пройдут 23 июля. Финал запланирован на 1 июня 2025 года.

Александр Абустин