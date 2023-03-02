Кобелев рассказал, в чем преимущество «Зенита» перед «Динамо» в предстоящем матче

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах жеребьевки второго этапа Пути регионов FOBNBET Кубка России.

«Они играют в середине марта. Еще две недели и начало чемпионата, поэтому сложно говорить. Конечно, фактор домашней арены сыграет за «Зенит». А так, это все-таки кубковая игра, которая состоит из одного матча и произойти может все что угодно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кобелева.

Также он ответил на вопрос, поставило ли «Динамо» задачу выйти в финал Кубка России.

«Что значит «поставило задачу выйти в финал»? Все хотят выиграть Кубок. Я думаю, что это неправда. Какой смысл выходить в финал и там проиграть? Наверное, все, в том числе и «Динамо», ставят задачу выиграть Кубок», — добавил специалист.

В матче второго этапа Пути регионов FOBNBET Кубка России бело-голубые сыграют на выезде с «Зенитом». Игра пройдет 14-16 марта, точная дата будет определена позже.