Мостовой раскритиковал формат Кубка России: «Непонятно, как его придумали. И кому это нравится?!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» раскритиковал формат FONBET Кубка России по футболу.

«Еще раз убеждаюсь, что как никто не хвалил бы эту формулу кубка, непонятно, как ее придумали? И кому это нравится?! Многие хвалят, как здорово. А я говорю, почему здорово, ты вылетаешь и играешь еще. «Динамо» должно было вылететь, а сейчас на «Зенит» попадут. Обыграют «Зенит» попадут дальше опять на кого-то. Везде же уже давно было принято в играх на кубок, проиграл — вылетел. «Локомотив» вылетел, сейчас «Акрон» обыграет и дальше в финал выйдет. А «Акрон» скажет мы обыграли этих, мы обыграли тех, а теперь мы поедем домой. Это же не совсем логично. В чем прикол?», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов участвуют 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала и 4 команды, проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ.