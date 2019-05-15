Кирилл Комбаров: "Пенальти в ворота "Арсенала" - железобетонная ошибка судьи"

Капитан и защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров после домашнего ответного полуфинального матча Олимп-Кубка России с "Уралом" (2:2, 2-3) выразил удивление решением Сергея Карасева о назначении 11-метрового удара за игру рукой его партнера Максима Беляева.

Футболист туляков при этом согласился, что контроль над игрой его команда получила только после двух пропущенных мячей и удаления хавбека гостей Эрика Бикфалви, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

– Мы провалили первые 15 минут, в которые нам забили два гола. Конечно, после удаления (Бикфалви), мы имели колоссальное преимущество, доминировали на поле. Очень много ударов, но, к сожалению, мяч не летел в ворота, – сказал Комбаров. – Сегодня, как и всегда, у нас была очень хорошая поддержка. Всегда слышим трибуны, спасибо им большое.

– Зрители на трибунах не понимали, повторы каких эпизодов два раза смотрел Карасев. Вам судья объяснял, какой именно момент у него вызывает сомнения?

– Я подходил к судье, спрашивал, что они смотрели – он не отвечал, а выносил решение. Не знаю, вправе или нет он что-то объяснять. Наверное, судья не обязан это делать, потому и не говорил.

– Президент "Урала" Григорий Иванов снова жестко раскритиковал ВАР. Сказал, что ему не нужен был ни пенальти в ворота "Арсенала", ни тем более удаление Бикфалви после просмотра видео, раз судья не увидел нарушения. ВАР – это плюс или минус?

– Мы посмотрели повтор момента с пенальти. Возможно, контакт руки (Беляева) с мячом был. Но он даже не изменил направление полета. Считаю, это железобетонная ошибка судьи. Если бы мяч изменил направления движения, можно было бы понять решение. Но мы смотрели несколько раз повтор, этого не было.

– Осталось два матча чемпионата – с "Краснодаром" и "Динамо". Как подойти к ним после непопадания в финал Кубка, когда истрачено столько сил и эмоций?

– Нужно забыть эту игру. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы, нужно сосредоточиться на двух оставшихся матчах. Нам все по силам.

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