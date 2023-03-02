Кечинов: «На бумаге «Зенит» в данный момент сильнее «Динамо»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Динамо» во втором этапе четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Игра может сложиться как угодно. На бумаге «Зенит» в данный момент сильнее. «Динамо» сейчас с «Крыльями Советов» невнятно выглядело — «Зенит» же, наоборот, играет нормально и практически в оптимальном состоянии находится. Поэтому я думаю, что здесь «Зенит» фаворит в этой паре. Тем более, игра в Питере», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 14-16 марта, точная дата будет определена позже.