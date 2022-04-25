КДК РФС даст оценку действиям Ваноли, бросившего бутылку в сторону болельщицы ЦСКА



Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит эпизод с участием главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, который попал бутылкой в болельщицу ЦСКА во время матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Данный эпизод присутствует в рапорте матча. Мы будем его оценивать на заседании. В рапорте указано, что Ваноли сразу же принес извинения за то, что случайно попал. Он бросил бутылку, и она отскочила в болельщика. В рапорте это есть, мы будем давать оценку этому эпизоду в любом случае», — сказал Григорьянц «СЭ».

В четвертьфинале Кубка России «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Енисеем».