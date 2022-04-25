Кавазашвили назвал глупостью разбирательство дела Ваноли и болельщицы ЦСКА

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сообщил «СЭ», что не видит причин для разбирательства в эпизоде с главным тренером красно-белых Паоло Ваноли и болельщицей ЦСКА.

«Разбирать это дело — самая настоящая глупость. Это просто человеческая эмоция, которыми особенно славятся южане. Я понимаю, если бы он кого-то убил этой бутылкой. Тогда, естественно, возникло бы уголовное дело, и адвокат доказал бы, что это было непреднамеренно. Но это закончилось мирно, а также были принесены извинения», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 25 апреля, глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что на ближайшем заседании комитет рассмотрит эпизод с участием главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, который попал бутылкой в болельщицу ЦСКА во время матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.