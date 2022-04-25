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Сегодня, 14:23

Кавазашвили назвал глупостью разбирательство дела Ваноли и болельщицы ЦСКА

Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили сообщил «СЭ», что не видит причин для разбирательства в эпизоде с главным тренером красно-белых Паоло Ваноли и болельщицей ЦСКА.

«Разбирать это дело — самая настоящая глупость. Это просто человеческая эмоция, которыми особенно славятся южане. Я понимаю, если бы он кого-то убил этой бутылкой. Тогда, естественно, возникло бы уголовное дело, и адвокат доказал бы, что это было непреднамеренно. Но это закончилось мирно, а также были принесены извинения», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 25 апреля, глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что на ближайшем заседании комитет рассмотрит эпизод с участием главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, который попал бутылкой в болельщицу ЦСКА во время матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
8
3
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