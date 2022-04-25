Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 12:30

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА в матче со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА в четвертьфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Рассмотрим использование пиротехники со стороны болельщиков «Балтики». Также в матче «Алания» — «Зенит» болельщики бросали бутылки на поле и в техническую зону «Зенита». В матче ЦСКА — «Спартак» рассмотрим неподобающие поведение команды «Спартак» — 7 желтых карточек и выход Ваноли за пределы технической зоны. Также рассмотрим поведение болельщиков ЦСКА. Они скандировали ненормативную лексику и бросали посторонние предметы в техническую зону «Спартака», — сказал Григорьянц «СЭ».

В полуфинал Кубка России «Динамо» сыграет с «Аланией», а «Спартак» примет «Енисей». Матчи пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Черчесов снова выиграл трофей и доказал, что он сильнейший тренер страны. Почему он оказался не нужен России?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ребров оценил шансы «Спартака» на победу в БЕТСИТИ Кубке России

КДК РФС даст оценку действиям Ваноли, бросившему бутылку в сторону болельщицы ЦСКА
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости