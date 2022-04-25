КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА в матче со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА в четвертьфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Рассмотрим использование пиротехники со стороны болельщиков «Балтики». Также в матче «Алания» — «Зенит» болельщики бросали бутылки на поле и в техническую зону «Зенита». В матче ЦСКА — «Спартак» рассмотрим неподобающие поведение команды «Спартак» — 7 желтых карточек и выход Ваноли за пределы технической зоны. Также рассмотрим поведение болельщиков ЦСКА. Они скандировали ненормативную лексику и бросали посторонние предметы в техническую зону «Спартака», — сказал Григорьянц «СЭ».

В полуфинал Кубка России «Динамо» сыграет с «Аланией», а «Спартак» примет «Енисей». Матчи пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.