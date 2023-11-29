КДК не вправе отменить второе предупреждение Карраскаля. Он пропустит ответный матч с «Зенитом»

Даже если «Динамо» обжалует через ЭСК решение судьи Павла Кукуяна вынести второе предупреждение Хорхе Карраскалю, и комиссия признает ошибку арбитра, это не отменит дисквалификацию динамовца. Он пропустит ответный четвертьфинальный матч с «Зенитом», который пройдет в марте будущего года.

Да, Кукуян неверно оценил действия Карраскаля, решив, что тот сфолил в борьбе с Вильсоном Изидором. Но это не основание для контрольно-дисциплинарного комитета РФС аннулировать красную карточку и отменить дисквалификацию.

Потому что в статье 52 дисциплинарного регламента РФС, описывающей особую юрисдикцию КДК, давно нет пункта, который позволил бы комитету так поступить. Он может применить санкцию за серьезное нарушение, которое не заметил судья, может вмешаться, если предупреждение ошибочно вынесено не тому футболисту, может исправить ошибочное применение прямого удаления. Но КДК не вправе аннулировать вторую желтую карточку.

Раньше у него были такие полномочия, но летом 2021 года бюро исполкома РФС внесло изменения в дисциплинарный регламент. Из статьи 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС» убрали один из пунктов. В результате комитет лишился права исправлять ошибку судьи, касавшуюся неверного применения предупреждения, которое влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч.