«Динамо» — «Зенит»: Карраскаль удален ошибочно. Что увидел в его действиях Кукуян?

На 69-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» судья Павел Кукуян быстро и уверенно вынес предупреждение Хорхе Карраскалю, решив, что тот сфолил в борьбе с Вильсоном Изидором. Желтая карточка стала для динамовца второй в этой игре — он был удален.

На самом деле нарушения правил со стороны Карраскаля не было, он не сбил соперника, не ударил его, не задержал, а сыграл в мяч левой ногой. Сложно сказать, что увидел в том эпизоде Кукуян, занимавший хорошую позицию.