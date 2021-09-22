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Блогер Евгений Спиряков дебютировал за «Знамя» в матче против «Крыльев Советов»

17:51
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Популярный футбольный блогер, вратарь Евгений Спиряков дебютировал за команду «Знамя» из Ногинска в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он вышел на поле в конце второго тайма, когда его команда уступала со счетом 0:7.

Однако Спиряков не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Итоговый счет встречи — 10:0 в пользу самарцев.

Дважды ворота Спияркова поразил нападающий, лучший бомбардир прошлого сезона ФНЛ Иван Сергеев. Еще один раз голкипер пропустил от защитника Гленна Бейла.

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Иван Шитик все материалы автора

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