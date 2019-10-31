Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Спартака» отметил, что состав выбирал, исходя из состояния команды. По его словам, чемпионат не является приоритетом.

— Чем руководствовались при выборе состава? Руководствовались тем, кому надо сыграть и тем, что через два на третий игра с «Краснодаром», — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

— Можно ли, исходя из состава, говорить, что чемпионат в приоритете?

— Говорите, чего хотите. Нет. Все футболисты, которые сегодня играют, достойны и заслужили место в составе на игру и должны себя показать.

— Три центральных защитника — вы зеркалите схему «Спартака»?

— Мы отталкиваемся от состоянии наших игроков. Зеркальная — не зеркальная... При Тедеско «Спартак» провел две игры, поэтому говорить, что соперник точно сыграет в три защитника, потому что выиграли у «Локомотива», — это неправильно. Сегодня играют дома. Похоже на то, что будут играть в три центральных. Мы же не знали состав и мысли главного тренера «Спартака». Поэтому мы готовились к тому, к чему мы готовились, независимо от того, как будет играть «Спартак».

— Тедеско показал, что он действует по сопернику. Что вы от него ждете?

— Откуда он знает, как соперник будет играть до матча? Или до того, как хотя бы объявят составы? Готовится? Вот именно, что все готовятся ко всему. Но соперник может сыграть и в четыре, и в пять защитников, и в два защитника, и в восемь защитников.