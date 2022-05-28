«Спартак» выпустил промо-ролик к финалу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»
«Спартак» в своем Telegram-канале представил промо-ролик к финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».
В ролике есть много исторических отсылок, показан гол Юрия Ковтуна в 2003 году команде «Лада-Тольятти» и яркие воспоминания болельщиков.
«Сейчас все прямо как в пятидесятом. Кубок страны. Финал в Москве. «Спартак» — «Динамо», — подписан ролик.
Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет завтра, 29 мая, в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.
Источник: https://t.me/s/fcsmtg
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