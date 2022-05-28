«Спартак» выпустил промо-ролик к финалу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

«Спартак» в своем Telegram-канале представил промо-ролик к финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

В ролике есть много исторических отсылок, показан гол Юрия Ковтуна в 2003 году команде «Лада-Тольятти» и яркие воспоминания болельщиков.

«Сейчас все прямо как в пятидесятом. Кубок страны. Финал в Москве. «Спартак» — «Динамо», — подписан ролик.