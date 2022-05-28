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Сегодня, 14:18

«Спартак» выпустил промо-ролик к финалу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

Виктория Кравченко
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«Спартак» в своем Telegram-канале представил промо-ролик к финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

В ролике есть много исторических отсылок, показан гол Юрия Ковтуна в 2003 году команде «Лада-Тольятти» и яркие воспоминания болельщиков.

«Сейчас все прямо как в пятидесятом. Кубок страны. Финал в Москве. «Спартак» — «Динамо», — подписан ролик.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет завтра, 29 мая, в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.

Источник: https://t.me/s/fcsmtg
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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