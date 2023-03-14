Баринов: «Я не знал о ситуации с желтыми карточками. Если бы знал, не играл»

Баринов заявил, что не знал о ситуации с желтыми карточками

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в комментарии для «СЭ» высказался о том, что он не должен был принимать участие в матче второго этапа 1/4 финала FONBET Кубка России Пути Регионов против «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7) из-за дисквалификации.

«Я не знал о ситуации с желтыми карточками. Если бы я знал, я бы и не играл, не вышел на поле. Больше мне нечего сказать», — сказал Баринов «СЭ».

Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов не должен был принимать участие в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.