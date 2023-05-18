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Сегодня, 14:04

Капитан 2DROTS: «Мы хотели бы сыграть в Кубке с командой РПЛ»

Алина Савинова
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Капитан 2DROTS Эдамс Вальтер Скляр рассказал о подготовке медийной команды к участию в следующем сезоне FONBET Кубка России.

— Готова ли команда к кубку России?

— Наверное, этот вопрос лучше задать тренерскому штабу, они отвечают у нас за подготовку, — цитирует футболиста «РБ Спорт».

— С кем бы хотели сыграть в Кубке?

— Конечно, мы хотели бы сыграть с командой РПЛ, либо ФНЛ. Потому что в прошлом году мы играли с ивановским «Текстильщиком», который вроде как приближался по уровню к командам ФНЛ.

— По силам ли обыгрывать команды РПЛ?

— Если бы мы играли с ЦСКА не один раз, а 10, то в 90 процентах матчей была бы победа соперника. Все это понимают, все это признают. Мы проделали хорошую работу к матчу. Так звезды в небе сошлись, что мы обыграли ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 2DROTS точно примет участие в FONBET Кубке России сезона-2023/24. В этом розыгрыше блогерская команда в 1/128 финала турнира уступила ивановскому «Текстильщику» (1:1, пенальти — 5:3).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kapitan-2drots-hotelos-by-sy-grat-v-kubke-s-klubom-rpl/
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ФК 2Drots
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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