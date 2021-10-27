«Ротор» по пенальти обыграл «Ахмат» и вышел в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Ротор» победил «Ахмат».

Основное время завершилось вничью — 1:1. У хозяев отличился ФЕдор Первушин, у гостей — Даниил Уткин. В серии пенальти точнее был «Ротор» — 4:2.

Волгоградский клуб набрал пять очков, выиграл седьмую группу и вышел в 1/8 финала турнира. У «Ахмата» четыре очка и второе место. Московский «Кайрат» на последнем месте — ноль очков.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 7

«Ротор» (Волгоград) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (1:0). Пенальти — 4:2

Голы: Первушин, 37 (1:0). Уткин, 80 (1:1).

«Ротор»: Обухов, Первушин (Дудиев, 47), Мартынов, Голосов, Бериашвили, Маляров (Школик, 47), Чуканов, Серченков (Абдуллаев, 69), Махатадзе (Макаров, 47), Николаев, Муллин (Минаев, 47).

«Ахмат»: Мелихов, Уциев, Пуцко, Лысцов, Быстров, Тодорович (Богосавац, 46), Коновалов, Садулаев (Карапузов, 46), Адуев (Уткин, 62), Кадыров (Полярус, 39), Себай (Архипов, 46).

Предупреждения: Адуев, 58. Пуцко, 86.

Судья: Чистяков (Азов).

27 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».