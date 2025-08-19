«Салют» и «Рязань» сыграют в Кубке России 19 августа

«Салют» и «Рязань» встретятся во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 19 августа. Игра на стадионе «Салют» в Белгороде начнется в 16.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

19 августа 2025, 16:00. Салют (Белгород)

Ключевые события и результат встречи «Салют» — «Рязань» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.00 мск.

«Салют» и «Рязань» на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.