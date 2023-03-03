В «Зените» подтвердили отказ CAS в апелляции по делу Малкома, Барриоса и Родригао

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию «СЭ» об отказе в апелляции на решение КДК РФС о шестиматчевой дисквалификации на матчи FONBET Кубка России Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао.

Ранее «СЭ» сообщил, что решение КДК РФС по дисквалификации игроков остается в силе.

«Клуб получил уведомление по решению CAS. В скором времени ждем мотивировочную часть», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита».

Таким образом, после игры в Ульяновске с «Волгой» Малком, Барриос и Родригао вынуждены будут пропустить еще пять кубковых матчей.