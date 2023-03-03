Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:20

В «Зените» подтвердили отказ CAS в апелляции по делу Малкома, Барриоса и Родригао

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В пресс-службе «Зенита» прокомментировали информацию «СЭ» об отказе в апелляции на решение КДК РФС о шестиматчевой дисквалификации на матчи FONBET Кубка России Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао.

Ранее «СЭ» сообщил, что решение КДК РФС по дисквалификации игроков остается в силе.

«Клуб получил уведомление по решению CAS. В скором времени ждем мотивировочную часть», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита».

Таким образом, после игры в Ульяновске с «Волгой» Малком, Барриос и Родригао вынуждены будут пропустить еще пять кубковых матчей.

Вильмар Барриос
Малком Филипе (Малком)
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
1
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
СAS отказал «Зениту» в апелляции по делу Малкома, Барриоса и Родригао
Стало известно расписание матчей плей-офф FONBET Кубка России
История с брошенным в Вендела бананом — тест для российского футбола. Он его легко прошел
Данни назвал фаворита в противостоянии «Зенита» и «Динамо»
В «Волге» рассказали о поиске болельщика, бросившего банан в Вендела
Директор «Волги»: «500 тысяч для нас большая сумма. Мы бы нашли, куда потратить эти деньги»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СAS отказал «Зениту» в апелляции по делу Малкома, Барриоса и Родригао

Калачев заявил, что у «Ростова» есть проблемы
Новости
RSS RSS
Все новости