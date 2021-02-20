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Лещенко уверен, что «Динамо» поборется за победу в Кубке в этом году

21:31
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поздравил команду с победой над «Спартаком» (2:0) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Я только вышел со сцены с сольного концерта и первым делом посмотрел счет матча, — сказал Лещенко «СЭ». — Поздравляю команду с победой! «Динамо» на ходу. Думаю, в этом году будет радовать нас. Надо брать кубок и выходить в еврокубки!»

20 февраля «Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» и вышло в 1/4 финал Кубка. Голы в составе бело-голубых забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

(Константин Колмаков)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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