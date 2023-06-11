Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:06

Ивич раскритиковал судейство в матче с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал судейство в матче против ЦСКА (1:1, пенальти — 5:6) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Хочу поздравить соперника с трофеем, — начал Ивич. — Хочу поздравить своих игроков, что они боролись до конца в чемпионате и кубке. Сегодняшний матч был очень важным за последние 2-3 месяца, команды выдали все, что могли.

— Считаете ли сегодняшнее судейство объективным?

— С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника. Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре.

— Почему поставили Агкацева, а не Сафонова на пенальти?

— Агкацев 95 минут провел на поле, он был готов. Те игры, которые он провел, он доказал, что готов лучше Сафонова, — сказал Ивич.

«Краснодар» упустил возможность завоевать первый трофей за всю историю команды. Решающий одиннадцатиметровый в послематчевой серии не забил Олакунле Олусегун.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: финал «Краснодар» — ЦСКА
Наиль Измайлов отреагировал на итог финала Кубка России
Бабаев — о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России: «Акинфеев еще раз подтвердил, что он великий»
Сорокин оценил уровень организации суперфинала FONBET Кубка России
ЦСКА забрал свой любимый трофей — Кубок России. Акинфеев снова стал героем как в 2018-м, отразив два пенальти в «Лужниках»
Безумные эмоции Акинфеева после победы в серии пенальти финала Кубка России
«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче OLIMPBET Суперкубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наиль Измайлов отреагировал на итог финала Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости