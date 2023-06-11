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Сегодня, 20:16

Дюков заявил, что решение о выборе стадиона для проведения суперфинала следующего года еще не принято

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков высказался о месте проведения суперфинала FONBET Кубка России.

«Решение по суперфиналу следующего сезона, о том, какой будет стадион, еще не принято. У нас нет традиции как в Англии, где финал кубка проводится только на Уэмбли. Нам важно развивать футбол в регионах. Многие города были бы рады принять финал Кубка России. При этом выбор не будет зависеть от участников финала. И в любом случае, это будет не мое решение, а исполкома», — сказал Дюков.

В суперфинале Кубка России, который проходил на стадионе «Лужники» в Москве, ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5), в восьмой раз стал обладателем трофея.

Футбол
Кубок России
Александр Дюков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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