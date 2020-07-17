Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Игроки «Зенита» сдали тесты на коронавирус перед встречей со «Спартаком»

15:17
Теги:

Вчера футболисты «Зенита» сдали очередные тесты на коронавирус. Все они, включая анализы 36-летнего защитника Бранислава Ивановича, который в начале недели вернулся из Сербии с похорон тестя, дали отрицательный результат.

В сегодняшней тренировке на базе в Удельной приняли участие все основные игроки, в том числе 26-летний защитник Дуглас Сантос, который из-за микротравмы пропустил состоявшуюся в среду встречу 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

Напомним, что в воскресенье, 19 июля, сине-бело-голубые примут «Спартак» в полуфинале Кубка России. (Вячеслав Короткин)

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир