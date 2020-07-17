Игроки «Зенита» сдали тесты на коронавирус перед встречей со «Спартаком»
15:17
Вчера футболисты «Зенита» сдали очередные тесты на коронавирус. Все они, включая анализы 36-летнего защитника Бранислава Ивановича, который в начале недели вернулся из Сербии с похорон тестя, дали отрицательный результат.
В сегодняшней тренировке на базе в Удельной приняли участие все основные игроки, в том числе 26-летний защитник Дуглас Сантос, который из-за микротравмы пропустил состоявшуюся в среду встречу 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).
Напомним, что в воскресенье, 19 июля, сине-бело-голубые примут «Спартак» в полуфинале Кубка России. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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