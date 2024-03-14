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14 марта, 23:09

Игрок «Спартака» Хлусевич: «Промес — наш лидер, ждем его»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, за счет чего команде удалось переломить ситуацию после пропущенного мяча в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

«За счет командной игры. Мы вышли на второй тайм более заряженными, с более сильной агрессией, и это помогло», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хлусевича.

Также он ответил на вопрос о том, какая обстановка сейчас в команде.

«Великолепная. Тяжело ли без Промеса? Квинси — лидер. Ждем его», — добавил футболист.

По сумме двух игр (0:1, 3:1) красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор команды. Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Даниил Хлусевич
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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