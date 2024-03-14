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14 марта, 22:17

«Балтика» убралась в раздевалке и оставила сувениры «Локомотиву»

Сергей Разин
корреспондент
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«Локомотив» поблагодарил «Балтику» за чистоту в раздевалке после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России 1:1 (6:7 по пен.).

«Балтийцы, спасибо за сувениры и порядок в раздевалке!» — говорится в сообщении клуба.

«Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ранее туда отобрались ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». «Локомотив» сыграет во втором этапе 1/4 финала Пути регионов. Жеребьевка этапов Кубка России состоится 15 марта.

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