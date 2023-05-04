Игнатьев: «Своей работой Калешин сделал «Акрон» узнаваемой командой с понятной игрой»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о навыках главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгения Калешина.

«Своей работой Евгений Калешин сделал «Акрон» узнаваемой командой с понятной игрой. Российский специалист знает, как выстраивать смотрибельный футбол на результат, и он не может не нравиться болельщикам. У нас новый перспективный тренер, знающий предмет и то дело, которому он прослужил, будучи еще игроком. Это талантливый специалист, к которому уже могут обращаться люди из больших российских клубов. В ближайшее время мы услышим эту фамилию в РПЛ», — приводит Sport 24 слова Игнатьева

В этом сезоне «Акрон» дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступил «Краснодару» (0:0, пенальти — 4:2).