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Сегодня, 13:50

Матч «Краснодара» и «Урала» в FONBET Кубке России пройдет 17 мая

Руслан Минаев
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Игра второго этапа финала FONBET Кубка России пути регионов между «Краснодаром» и «Уралом» пройдет 17 мая в Краснодаре. Встреча начнется в 19.30 мск.

В первом этапе финала пути регионов «быки» в серии послематчевых пенальти обыграли «Акрон» (0:0, пенальти 4:2). «Урал» в финале пути РПЛ проиграл ЦСКА по сумме двух матчей (3:2).

Победитель матча «Краснодар» — «Урал» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России 11 июня в «Лужниках».

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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