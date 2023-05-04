Матч «Краснодара» и «Урала» в FONBET Кубке России пройдет 17 мая

Игра второго этапа финала FONBET Кубка России пути регионов между «Краснодаром» и «Уралом» пройдет 17 мая в Краснодаре. Встреча начнется в 19.30 мск.

В первом этапе финала пути регионов «быки» в серии послематчевых пенальти обыграли «Акрон» (0:0, пенальти 4:2). «Урал» в финале пути РПЛ проиграл ЦСКА по сумме двух матчей (3:2).

Победитель матча «Краснодар» — «Урал» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России 11 июня в «Лужниках».