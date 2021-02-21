Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу прокомментировал итог встречи.

«По качеству игры и по физическому состоянию игроков не могу быть недовольным. Многое, что я видел, мне понравилось. До пенальти вообще одна команда на поле была, создавала, прессинговала, но после гола минут пять приходили в себя, и потом всё заново началось. Результат понятно не тот, который мы хотели. Передачи были, но они были не совсем нужного качества, не хватало последней передачи и хладнокровия, поэтому и счёт такой. В раздевалке тишина, раздражение результатом. Играли вроде неплохо, но проиграли. Удовлетворения ни у кого естественно нет», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Карпин также встал на защиту хавбека Матиаса Норманна, который не реализовал 11-метровый удар на 82-й минуте матча.

«Норманн не забил пенальти? И Месси не забивает пенальти. Как раз надо отмечать другое, не незабитый пенальти, а объем работы, который выполнял и качества футбола, которое показывал», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Единственный гол на 19-й минуте матча забил полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша с пенальти.