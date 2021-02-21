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Талалаев: «Шелия не захотел доводить до серии пенальти — там бы он 2-3 отбил»

21:54
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Ростовом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:0). В концовке встречи голкипер грозненцев Георгий Шелия отразил пенальти.

«Победили за счет ребят, за счет духа, желания доказать, что мы не слабее, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Мы неплохо играли в предыдущем матче с «Ростовом», не повезло. Сегодня играли чуть похуже, но повезло чуть больше.

Отраженный пенальти? Шелия просто не хотел доводить до серии, где он 2-3 бы отбил. Решил отбить один".

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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