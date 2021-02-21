Гендиректору «Ахмата» неважно, кто попадется команде в четвертьфинале Кубка

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Сейчас не будем концентрироваться на самой игре, ее качестве. Главное, что ребята проявили характер и победили, — цитирует ТАСС Айдамирова. — В Кубке и чемпионате команда выходит с целью победить. Сейчас не стоит говорить о том, что осталось три игры (до трофея), важен каждый матч. Есть ли предпочтения по сопернику? Будет жеребьевка, кто попадет, тот и попадет, все команды в одинаковых условиях».