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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:40

Кобелев считает, что победа «Динамо» над «Аланией» поможет команде в борьбе за второе место РПЛ

Сергей Федоров
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

«Я был практически уверен, что «Динамо» выйдет в финал. Сказка сказкой, но уровень команд РПЛ отличается от уровня ФНЛ. Если на одну-две игры «Алания» или другая команда из этой лиги могут собраться, то на протяжении долгого периода уже не держат высокий уровень. Сегодня мы увидели, что вторая команда премьер-лиги существенно отличается от пятой команды ФНЛ. «Алания» не побоялась играть в свой футбол, хочу сказать за это команде спасибо. Мне кажется, эта победа поможет «Динамо» в борьбе за второе место в РПЛ. С другой стороны, мы должны разделять Кубок и РПЛ. Все-таки сегодня противостояла команда ФНЛ, а в субботу уже будет «Локомотив». Думаю, ребята готовятся к каждой игре отдельно. За кого буду болеть во втором полуфинале? Мне параллельно. Посмотрим», — сказал Кобелев «СЭ».

Соперник «Динамо» по финалу определится завтра, 11 мая, в противостоянии между «Спартаком» и «Енисеем».

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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