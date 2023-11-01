Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:00

«Химки» — «Динамо» Владивосток: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Видеотрансляция игры Кубка «Химки» — «Динамо» Владивосток начнется в 15.55 на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

1 ноября «Химки» на своем поле сыграют против владивостоксого «Динамо» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет в среду на стадионе «Арена Химки». Начало — 16.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «Химки» — «Динамо» Владивосток в матч-центре.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Химки» — «Динамо» Владивосток можно будет на «Матч ТВ» (с 15.55) бесплатно и по подписке на канале «Матч Премьер» с 15.25.

В предыдущем раунде турнира подмосковная команда победила «Уфу» (1:0), а «Динамо» оказалось сильнее «Ротора» (1:0).

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Химки
0
Читайте также
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
FONBET Кубок России: «Спартак» — «Краснодар», ЦСКА — «Факел». Расписание матчей 6-го тура групп РПЛ
«Спартак» — «Краснодар», «Локо» против «Рубина» и все матчи дня: онлайн-трансляция игр Кубка России
«Родина» — «Черноморец»: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире
«Форте» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире
Жеребьевка 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет 3 ноября
ЦСКА или «Факел»: расклад группы Кубка России — что решится в 6-м туре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергеев: «И что мне не забивать в матче с «Крыльями»? На поле друзей нет»
Новости
RSS RSS
Все новости