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Сегодня, 14:44

Сергеев: «И что мне не забивать в матче с «Крыльями»? На поле друзей нет»

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Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о голе в ворота «Крылья Советов», за которые выступал с 2020 по 2022 год. 31 октября нападающий питерцев забил победный мяч в матче FONBET Кубка России с самарцами (1:0)

«Я никогда не буду праздновать голы в ворота своей бывшей команды, но это футбол, я игрок «Зенита», и что мне не забивать, что ли, в матче с «Крыльями»? Как говорится, на поле друзей нет. За его пределами у меня всегда будут теплые, близкие отношения с игроками, тренерами этой команды. Я провел в «Крыльях» хорошее время, но сегодня нам надо было выигрывать, чтобы занять первое место и получить преимущество при жеребьевке», — приводит слова нападающего питерского клуба «РБ Спорт».

28-летний Сергеев в сезоне-2023/24 провел 17 игр во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Источник: РБ Спорт
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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