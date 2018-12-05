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Кубок России

5 декабря 2018, 22:21

Гжегож Крыховяк: "Атмосфера в матче с "Рубином" была горячей"

Константин Колмаков
Корреспондент
Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
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Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над "Рубином" (1:0) в первом матче 1/4 финала Олип-Кубка России. Ответная игра состоится 23 февраля в Казани.

- Когда команда выигрывает, все счастливы, - сказал Крыховяк. - Было важно одержать победу в кубковой игре. Теперь готовимся к последним двум матчам в году.

– Как вам погода?

– В матче со "Спартаком" было холоднее.  

– На матче было немного болельщиков...

– Середина недели, конец дня, так что это объяснимо. Но даже те болельщики, что пришли сегодня, создали горячую атмосферу.  (Андрей Михайлов, Константин Колмаков)

Гжегож Крыховяк
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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