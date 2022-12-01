Губерниев считает, что КДК РФС не наказала Промеса из-за отсутствия доказательств

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении КДК дисквалифицировать шесть футболистов на шесть матчей Кубка России по итогам массовой драки в матче группы Пути РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пен).

«Наказали хоть кого-то уже молодцы, а то могли бы дать почетную грамоту. История вопиющая, и наказывать, конечно, нужно. А по шесть матчей дали, возможно, по той причине, что случай резонансный и чтобы впредь было не повадно. И если бы дали меньше, вдруг нашлись бы желающих повторить что-то такое. Наказание жестковато, но справедливо. Возможно, Промеса не наказали, потому что доказательств не нашли. Сто тысяч штрафа для клубов сумма странная. Можно было наказать посерьёзнее, рублем и помочь на эти деньги детскому клубу. Сто тысяч для бюджета «Зенита» и «Спартака» это смешно. В плане денег — странное решение», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее 1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).