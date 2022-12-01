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Сегодня, 19:42

Нигматуллин назвал публичной поркой дисквалификацию игроков «Спартака» и «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Руслан Нигматуллин в разговоре с корреспонденто «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации шести игроков «Зенита» и «Спартака» за драку в матче 6-го тура группового этапа Кубка России.

«Для вышеперечисленных футболистов день недобрый. Считаю, что наказание очень жестокое. Понятно, что это сделано, чтобы никому не было повадно. Публичная порка, можно сказать. Сам Кубок России от потери этих футболистов разве выиграет? Мне кажется, что нет. Только проиграет. Понятно, что для всех правила должны быть одни. Но, мне кажется, это жестковато. Можно было обойтись и половиной матчей», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее 1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пен.) на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил всех шестерых игроков с поля в матче «Зенит» — «Спартак». Красные карточки получили: Родригао, Малком и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все трое — «Спартак»).

Руслан Нигматуллин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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