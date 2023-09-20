Гришин о победе ЦСКА над «Сочи»: «Сегодня роль Акинфеева исполнил Тороп»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал «СЭ» победу команды в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубок России против «Сочи» (1:1, пенальти — 4:2).

«Армейцы — молодцы, отыгрались в конце матча, могли даже вырвать победу в основное время. При этом и «Сочи» мог увести три очка, но Тороп спас. Закономерная ничья. А то, что Тороп выручил в серии пенальти — это нас Игорь Акинфеев приучил, что он выигрывает серии. Сегодня его роль исполнил Тороп. Владислав выдал отличный матч, ногами хорошо сыграл, команду выручал. Он прибавляет и в матчах, и на тренировках», — сказал Гришин «СЭ».

ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.