Гришин считает, что игроки ЦСКА должны отдавать все силы и приоритет Кубку России

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцам стоит сосредоточиться на победе в FONBET Кубке России, а не на завоевании серебряных медалей РПЛ.

«Для ЦСКА необходимо сейчас сконцентрироваться на Кубке России. Занять второе место и получить серебряные медали РПЛ было бы здорово для них, но в ситуации, когда нет европейских турниров, Кубок России приобрел особый статус. Поэтому ЦСКА должны отдавать все силы и приоритет Кубку. Сезон без победы в Кубке будет казаться не самым удачным», — приводит Sport24 слова Гришина.

Московский клуб вышел в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграет с «Уралом». В турнирной таблице РПЛ армейцы занимают 4-ю строчку, имея в активе 44 очка.