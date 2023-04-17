Гладилин назвал возможную проблему «Спартака» в матче с «Акроном»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с тольяттинским «Акроном» в Кубке России.

«В одном матче у «Акрона» есть шансы. Если «Спартак» недооценит, выйдет играть за счет класса или только мастерства, то может иметь неприятности, «Акрон» может и победить, выйти дальше. Недооценка от «Спартака» — только это тут может быть. Красно-белым надо играть в полную силу, потому что «Акрон» хорошая команда, она победила много именитых клубов. Они будут играть дома, при поддержке трибун, для них это будет исторический матч. Каждый футболист выложится на 200 процентов. «Спартаку» надо полностью проявить самоотдачу и мастерство, тогда они победят», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Встреча запланирована на 19 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.